Суд продлил арест экс-руководителей лагеря на Сямозере

Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии. Архивное фото

Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии. Архивное фото

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 окт — РИА Новости. Петрозаводский городской суд продлил на 3 месяца – до 7 февраля 2019 года срок ареста экс-директора "Парк-отеля "Сямозеро" Елены Решетовой и координатора лагеря Вадима Виноградова по делу о гибели детей в Карелии в июне 2016 года, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Шогин.

"Продлили стражу обоим на три месяца. До 7 февраля", — сказал Шогин, представляющий интересы врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмилы Котович.

Ранее суд постановил оставить Решетову и Виноградова до 7 ноября 2018 года. В настоящее время в суде повторно допрошены ряд свидетелей. Стороны пока не приступили к прениям, которые, предварительно, должны были начаться 16 октября.

Трагедия на Сямозере в Карелии произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Лагерь "Парк-отель "Сямозеро" был закрыт.

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в апреле 2018 года. Следствие предъявило обвинения по части 3 статьи 238 и статье 125 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставление в опасности" директору ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Елене Решетовой, ее заместителю, начальнику лагеря Вадиму Виноградову, инструкторам Павлу Ильину и Валерию Круподерщикову. Врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович и экс-глава данного ведомства Анатолий Коваленко обвиняются по части 3 статьи 293 УК РФ "Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц".

Все подсудимые, за исключением Виноградова, не признают своей вины.

Потерпевшими и их представителями предъявлены иски на 432,5 миллиона рублей. Однако исковые требования к Роспотребнадзору на 172 миллиона рублей суд отклонил.