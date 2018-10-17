Путин выразил соболезнования родственникам погибших при взрыве в Керчи

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрыва в Керчи и надеется на скорейшее выздоровление пострадавших.

"В результате взрыва подготовленного взрывного устройства погибли люди, много раненых. Я хочу выразить соболезнование родственникам погибших и выразить надежду на то, что пострадавшие поправятся и как можно быстрее. Мы все для этого сделаем", — сказал Путин в заявлении для СМИ по итогам переговоров с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси.

Путин отменил часть запланированных переговоров с президентом Египта, а выступление перед прессой начал с соболезнований пострадавшим в трагедии в Керчи: когда правоохранители разберутся в мотивах, общественность будет проинформирована pic.twitter.com/XC892mA1dQ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 октября 2018 г.

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