В крымских больницах находятся 37 пострадавших

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. В больницах Крыма находятся 37 пострадавших при взрыве в колледже в Керчи, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

"В больницах Крыма находится 37 пострадавших. Развернуты операционные в Керчи и Ленинской центральной районной больнице. На месте работали 9 бригад скорой помощи. Задействована санавиация. Проводятся противошоковые мероприятия и по первичной обработке повреждений", — сообщили РИА Новости в минздраве Крыма.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По последним данным СК и НАК, погибли 17 человек. Сообщалось об около 50 пострадавших. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж покончил с собой, ему было 22 года, он учился на четвертом курсе.