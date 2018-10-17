Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом из-за взрыва в Керчи

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом в связи со взрывом в Керчи, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Сообщается о 18 погибших, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших.

"В связи с ситуацией, связанной со взрывом на временно оккупированной территории АР Крым в Керчи, сотрудники Госпогранслужбы предприняли ряд мер, направленных на усиление безопасности на админграницах", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, прежде всего меры касаются обеспечения безопасности граждан, которые пересекают границу.

"Основное внимание персонала, несущего службу в контрольных пунктах, а также осуществляют непосредственную охрану административной границы, акцентировано на разоблачении и недопущении перемещения запрещенных предметов. К службе привлекли служебных собак, натренированных на поиск оружия и взрывчатки", — добавили в ведомстве.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".