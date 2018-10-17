WorldSkills выясняет, были ли ее участники среди жертв теракта в Керчи

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. WorldSkills Russia выясняет, были ли участники движения среди погибших и пострадавших при теракте в колледже в Керчи, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.

Ранее телеканал RT сообщил, что при теракте в Керчи могли пострадать сотрудники WorldSkills: взрыв произошел, когда студенты участвовали в отборочных соревнованиях, организованных международным движением.

"Информация об участниках WorldSkills Russia среди пострадавших и жертв происшествия в Керчи уточняется", — заявил собеседник агентства.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. СК РФ сообщил о 13 погибших и порядка 50 пострадавших. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о 18 погибших. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт".