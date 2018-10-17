Топилин поручил оказать социальную помощь пострадавшим в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Министр труда Максим Топилин поручил оказать всестороннюю социальную помощь пострадавшим в результате взрыва в Керчи, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

Кроме того в Керчь по поручению министра вылетают заместитель министра труда и социальной защиты России Григорий Лекарев и заместитель руководителя Роструда Михаил Иванков.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По последним данным, погибли 18 человек, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Сообщалось об около 50 пострадавших.

"Пострадавшим гражданам и семьям погибших будет оказана всесторонняя социальная поддержка, в том числе назначение пенсии по потери кормильца, назначение страховых выплат лицам, находившимся в трудовых отношениях, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и др", — заявили в ведомстве.

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По данным Минтруда, глава ведомства дал соответствующие поручения руководителям Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России, Роструда".

"Коллектив Минтруда России выражает соболезнования родным и близким погибших", — добавили в пресс-службе.