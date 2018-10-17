Вертолет МЧС вылетел из Ростова-на-Дону на место теракта в Керчи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Вертолет Ми-8 МЧС РФ вылетел из Ростова-на-Дону на место взрыва в Керчи, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС России.

"Из Ростова в Керчь вылетел вертолет Ми-8 с медицинским модулем, медиками, психологами и спасателями", — сказал он, добавив, что ранее вертолет МЧС вылетел в Керчь из Симферополя. Также в готовности к вылету находятся вертолеты в Сочи и Геленджике.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По последним данным, погибли 18 человек, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Сообщалось об около 50 пострадавших.