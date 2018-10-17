Володин призвал оказать всю необходимую помощь раненым при взрыве в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Керчи, а также отметил, что важнее всего сейчас оказать необходимую помощь раненым и семьям жертв этой трагедии, сделать все, чтобы подобное не могло повториться, сообщила пресс-служба ГД.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. СК РФ сообщил о 13 погибших, возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

"Выражаю глубокие соболезнования родным, близким погибших в результате террористического акта в Керченском политехническом колледже и желаю выздоровления всем, кто пострадал. Жертвами взрыва стали совсем молодые люди, которые готовились вступить во взрослую жизнь. Скорбим вместе с вами. Сейчас важнее всего оказать необходимую помощь раненым и семьям жертв этой трагедии, сделать все, чтобы подобное не могло повториться", — приводятся в сообщении слова Володина.