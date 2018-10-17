Кадыров выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Керчи

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате взрыва в колледже в Керчи.

"Зло в любом его проявлении должно быть наказано. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Керчь, мы разделяем с вами эту скорбь. И в любой момент готовы оказать помощь и поддержку Крыму", — написал он в Telegram.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Погибли 13 человек, пострадали около 50. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт".