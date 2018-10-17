Уполномоченный по правам ребенка в Крыму выехала в колледж в Керчи

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева рассказала РИА Новости, что уже едет в колледж в Керчи, где произошел взрыв.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Согласно последним данным СК, погибли 13 человек, пострадали 50. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт".

"Я знаю информацию только из открытых официальных источников, так как все заняты, и никто точно информации дать не может, я выехала в сторону Керчи", – рассказала Клюева