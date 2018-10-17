В Якутии пенсионерка перевела мошенникам более полутора миллионов рублей

ЯКУТСК, 17 окт — РИА Новости. Пенсионерка из города Алдан в Якутии перевела мошенникам более миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.

К полицейским Алданского района обратилась 61-летняя жительница города. В августе и сентябре этого года она лишилась солидной суммы денег.

"На счета злоумышленников она перевела 1,65 миллиона рублей", — отметили в ведомстве.

Как выяснилось, четыре года назад она приобрела на одном интернет-сайте биодобавки стоимостью в пять тысяч рублей. В августе 2018 года пенсионерке позвонила неизвестная девушка, которая, представившись сотрудницей Роспотребнадзора из Москвы, сообщила, что в заказанных препаратах были обнаружены вредные вещества, а в отношении производителя биодобавок возбуждено уголовное дело. Поэтому лицам, осуществлявшим ранее заказ биодобавок, положена компенсация. Женщина от этих денег отказалась. Но звонки не прекращались в течение нескольких дней.

В итоге под натиском уговоров пенсионерка согласилась. Как ей сказали, для получения компенсации необходимо оплатить комиссию за длительное хранение денег на счету банка, а также открыть отдельный счет. Потерпевшая выполнила условия и перевела запрашиваемую сумму.

Мошенники с тех пор активизировались, каждый раз придумывая новые предлоги для обмана пожилой женщины: то на обязательную страховку, то за сертификаты.

"В конце сентября после совершения очередного перевода женщине позвонили и сообщили, что компенсация вскоре должна поступить на счет. Но, придя в банк, она обнаружила, что никаких зачислений на ее имя не было. Только после этого потерпевшая приняла решение обратиться в полицию. По данному факту проводится процессуальная проверка", — сообщает пресс-служба.