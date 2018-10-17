В керченском колледже, где произошел взрыв, была тревожная кнопка

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Политехнический колледж в Керчи, где произошел теракт, был оснащен тревожной кнопкой, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Любина.

"С этого года у нас все учебные заведения оборудованы. И решены были вопросы, как полагается, по законодательству Российской Федерации. Если мы это не могли сделать в 2014, 2015, 2016 году, то уж в учебном году 2018 уже была… все необходимые средства для охраны и сбережения жизни людей. Трудно сказать, что произошло", — сказала Любина.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Согласно последним данным СК, погибли 13 человек, пострадали 50. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт".