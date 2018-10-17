В Барнауле арестовали водителя BMW по делу о смертельной аварии

БАРНАУЛ, 17 окт — РИА Новости. Октябрьский суд Барнаула в среду заключил под стражу на два месяца водителя BMW X6 Александра Руденко, допустившего аварию, где погибли двое детей и женщина, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.

Авария произошла поздно вечером в понедельник на проспекте Ленина в районе дома номер 32 около 23.00 (20.00 мск). По предварительным данным, водитель BMW, находясь в нетрезвом состоянии, двигаясь по проспекту Ленина в направлении Речного вокзала, пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в Renault Scenic. В BMW находился один пассажир, в другой машине — четыре пассажира. В результате аварии на месте погибла пятилетняя девочка, 34-летняя женщина и ее трехлетняя дочь скончались от полученных травм уже в больнице скорой помощи, еще двое мужчин доставлены с травмами различной степени тяжести.

"Октябрьский районный суд Барнаула в среду удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу на время следствия — на два месяца — водителя Александра Руденко", — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело, назначена серия экспертиз. В результате расследования будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Водитель BMW не пострадал, от медэкспертизы отказался.

Жители Барнаула начали сбор подписей под петицией за максимальное наказание для водителя BMW. В настоящий момент ее подписали уже 2,5 тысячи человек. Петицию создали неравнодушные барнаульцы, которые выяснили, что за рулем дорогого внедорожника якобы находился бизнесмен Александр Руденко — совладелец одной из региональных энергетических компаний.