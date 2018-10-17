Самолет МЧС доставит врачей и психологов для помощи пострадавшим в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Двадцать три врача и пять психологов будут доставлены самолетом МЧС России Ил-76 из Москвы в Крым для оказания помощи пострадавшим при взрыве в колледже в Керчи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства.

"К месту трагедии в Керчь бортом Ил-76 будут доставлены 23 медицинских работника и пять психологов", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в ведомстве, в составе группы врачей — специалисты Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" и государственного аэромобильного спасательного отряда "Центроспас".

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 13 человек, пострадали 50. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт".

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