Росгвардия не охраняла керченский колледж, где произошел теракт

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Политехнический колледж в Керчи, где произошел теракт, не был под охраной Росгвардии, сообщил журналистам первый заместитель главы ведомства Сергей Меликов.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 10 человек, пострадали 50. СК РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

"Непосредственно под охраной Росгвардии это учебное заведение не находилось. В настоящее время подразделения ведомства выдвинулись на место происшествия", — пояснил Меликов.