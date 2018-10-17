В Крыму после теракта в колледже объявят трехдневный траур

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в связи с терактом в колледже в Крыму с четверга будет объявлен трехдневный траур.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 10 человек, пострадали 50. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт".

"Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже. Потрясен этой страшной трагедией, разделяю вашу боль и скорбь. В связи с трагедией в Крыму будет объявлен трёхдневный траур ", — написал он в Instagram.

Для оказания помощи пострадавшим принимаются все необходимые меры, добавил Аксенов.