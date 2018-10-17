СК допрашивает свидетелей и очевидцев взрыва в керченском колледже

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев взрыва в керченском колледже, изучают видео с камер наблюдения, сообщил СК РФ в Whatsapp.

Ранее следствие квалифицировало взрыв в Керчи как теракт, об этом сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения", — приводятся в сообщении слова Петренко.

Также сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД, добавила она.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 10 человек, пострадали 50.