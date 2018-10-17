Мосгорсуд признал законным освобождение из СИЗО одной из сестер Хачатурян

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным освобождение из СИЗО Ангелины Хачатурян — средней из сестер, обвиняемых в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: решение Басманного суда оставить без изменений", — огласила решение судья Наталья Борисова.
Тем не менее, просьбу защитников о смягчении девушке меры пресечения суд удовлетворил частично, разрешив общаться с разрешения следователя с лицами, имеющими отношение к уголовному делу.
Сегодня суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении других сестер.
Ранее Басманный суд Москвы освободил всех троих сестер из СИЗО, удовлетворив ходатайство следственных органов об изменении им меры пресечения. Девушкам избрали недавно появившуюся в УПК меру — запрет на совершение определенных действий. Каждой из фигуранток запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников, также сестрам запрещено общаться друг с другом. Кроме того, установлен запрет на использование интернета и мобильной связи.