В Хабаровске воспитанники детсада на прогулке нашли и съели лекарства

ХАБАРОВСК, 17 окт — РИА Новости. Следователи проверяют информацию об употреблении воспитанниками детского сада в Хабаровске лекарственных средств, которые они нашли во время прогулки, жизнь детей вне опасности, сообщает следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю.

Как сообщает следственное управление, в телевизионном эфире вышел сюжет о том, что пятеро воспитанников детского сада в Индустриальном районе Хабаровска во время прогулки нашли лекарственные средства и употребили их. Серьезно никто из детей не пострадал, в больнице им провели процедуру промывания желудка и отпустили домой. Их жизнь и здоровье вне опасности.

"По данному факту следствием проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавили в СУСК.