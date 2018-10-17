Васильева вылетела в керченский колледж, где прогремел взрыв

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Министр просвещения России Ольга Васильева отправится в керченский колледж, в котором прогремел взрыв, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь главы ведомства Андрей Емельянов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение главам Минпросвещения и Минздрава РФ отправиться в Крым для организации работы по оказанию на месте помощи пострадавшим.

"Да, Ольга Юрьевна поедет в Керчь, вылетает сейчас", — сообщил Емельянов.

По сообщению НАК, в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 10 человек, пострадали 50.