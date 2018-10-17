В Керчь направили военных ЮВО для помощи спасателям на месте взрыва

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Более 200 военнослужащих Южного военного округа и около 10 единиц тяжелой техники по указанию командующего войсками Южного военного округа направлены для оказания помощи аварийным службам города Керчь по расчистке завала на месте взрыва, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Подразделения железнодорожного соединения ЮВО, дислоцируемого в Керчи, приостановили занятия на полигоне и выдвинулись в район чрезвычайного происшествия", — сказал он.

На данный момент решается вопрос об усилении имеющейся группировки для расчистки завалов.

По сообщению НАК, в Керчи в колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 10 человек, пострадали 50.