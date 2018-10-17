В Госдуме почтили минутой молчания память погибших при взрыве в Керчи

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании почтили минутой молчания память погибших при взрыве в Керчи.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 10 человек, пострадали 50.

"Я думаю, что вы поддержите то, что необходимо высказать слова соболезнования родным и близким и, конечно, пожелать выздоровления пострадавшим и раненым", — сказал глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в ходе пленарного заседания в среду.

"Давайте выразим слова соболезнования, коллеги, я прошу привстать", — сказал первый вице-спикер ГД Иван Мельников (КПРФ), после чего депутаты почтили минутой молчания память погибших при взрыве в Керчи.