Медведев поручил Скворцовой и Васильевой помочь пострадавшим в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой и министру просвещения Ольге Васильевой отправиться в Крым для организации работы по оказанию помощи пострадавшим в результате взрыва в керченском колледже, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

"Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой и министру просвещения Ольге Васильевой отправиться в Крым для организации работы по оказанию на месте помощи пострадавшим", — отметили в пресс-службе.

Он также поручил Скворцовой принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и при необходимости обеспечить их транспортировку в клиники Москвы и других регионов для лечения.

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