На место взрыва в Керчи доставят медиков и оборудование

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС РФ доставит в Крым медицинские модули спасателей, медиков и необходимое оборудование после взрыва в колледже в Керчи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Вылет самолета Ил-76 с подмосковного аэродрома Жуковский запланирован на 16.00 мск. На борту воздушного судна — медицинские модули, медики, психологи, спасатели и необходимое оборудование", — сказал собеседник агентства.

По сообщению НАК, в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 10 человек, пострадали 50.