Аксенов и Зиничев доложили Медведеву о ситуации в Керчи

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заслушал доклады главы Крыма Сергея Аксенова и главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации со взрывом в технологическом колледже в Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

"Председатель правительства Дмитрий Медведев заслушал доклады главы Крыма Сергея Аксенова и главы МЧС Евгения Зиничева о произошедшем взрыве в технологическом колледже в Керчи", — сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, Аксенов доложил, что отправляется на место происшествия и будет лично заниматься вопросами об оказании помощи пострадавшим.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Предварительно, погибли 10 человек, пострадали около 50.