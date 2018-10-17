В Керчь вылетят три вертолета Ми-8 для помощи пострадавшим при взрыве

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Три вертолета Ми-8 вылетают в Крым из Сочи и Ростова-на-Дону со спасательными медицинскими модулями для оказания помощи пострадавшим при взрыве в колледже в Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"На 14.00 мск из аэропортов Сочи и Ростова-на-Дону запланирован вылет трех вертолетов Ми-8 с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борт", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Крым также должен вылететь самолет Ил-76 с подмосковного аэродрома Жуковский. Вылет воздушного судна запланирован на 16.00 мск.

По сообщению НАК, в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 10 человек, пострадали 50.