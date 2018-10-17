Путин поручил незамедлительно установить причины взрыва в колледже в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ и следственным органам незамедлительно выяснить и установить причины взрыва в колледже в Керчи, Кремль ожидает информации от компетентных органов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент также поручил Федеральной службе безопасности, другим ведомствам, следственным органам принять незамедлительные меры по выяснению причин и установлению причин произошедшего. Ожидаем информации на этот счет от компетентных органов", — сказал Песков журналистам.

По сообщению НАК, в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 10 человек, пострадали 50.