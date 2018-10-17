В Перми назвали имя заменившего слово "счастье" на "смерть" в арт-объекте

ПЕРМЬ, 17 окт — РИА Новости. Слово "счастье" на "смерть" в арт-объекте "Счастье не за горами" в Перми заменил уличный художник Алексей Илькаев, который признался в содеянном и явился в полицию с повинной, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Калкатин.

На минувшей неделе на набережной Камы неизвестными были демонтированы буквы первого слова в арт-объекте "Счастье не за горами". Взамен слову "счастье" было установлено слово "смерть", в связи с чем надпись изменилась на "Смерть не за горами". По данному факту отделом дознания ОП №6 (дислокация Ленинский район) управления МВД России по городу Перми было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ "Вандализм".

Во вторник пресс-служба ГУМВД России по Пермскому краю сообщила о том, что в результате противоправных действий администрации Перми был нанесен ущерб в размере 45 тысяч рублей, при этом личность предполагаемого виновника установлена.

"Илькаев сам пришел в полицию и признался в содеянном", — рассказал Калкатин.

По его словам, сам художник объяснил свой поступок желанием обратить внимание общества на скоротечность жизни. "В прошлом году Алексей катался на квадроцикле в Ленинградской области и попал в жуткую аварию, в результате которой он чуть не погиб. Ему сделали серьезную операцию, он лежал больнице очень долго (даже не в одной), и был на волосок от смерти, поэтому он хотел своим поступком нам сказать, что жизнь надо беречь, ею нужно дорожить, поскольку смерть действительно где-то рядом. Он как художник это показал", — пояснил Калкатин.

В ночь с 10 на 11 октября неизвестные (предположительно, Sad Face) испортили самый известный арт-объект Перми. "Счастье" превратилось в "Смерть не за горами".



К слову, изменённый арт-объект уже убирают.

Фото: Иван Козлов pic.twitter.com/2lyHSYTGTn — Пермь Активная (@Permactive) 11 октября 2018 г.

Он добавил, что внутреннее состояние Илькаева оказалось "сильнее страха уголовной ответственности".

Во вторник по делу о вандализме Илькаев был допрошен в качестве подозреваемого. Исходя из квалификации преступления художнику грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные исправительные работы. При этом лишением свободы осужденные по данной статье не караются.

"Мой подзащитный готов возместить причиненный ущерб, он уже думает над этим", — заявил Калкатин.