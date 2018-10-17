Минпросвещения находится в оперативной связи с органами образования в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минпросвещения РФ находится в оперативной связи с региональными органами управлениями образованию в Керчи по поручению министра Ольги Васильевой после взрыва в местном колледже, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Министр просвещения Ольга Юрьевна Васильева проинформирована о трагическом происшествии в Керчинском политехническом колледже. По ее поручению министерство находится на оперативной связи с региональными органами управления образованием для выяснения всех обстоятельств случившегося. В настоящее время ведутся оперативные мероприятия", — говорится в сообщении.