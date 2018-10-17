Аксенов выехал в Керчь из-за взрыва в техникуме

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что срочно выехал в Керчь, где, по предварительным данным, произошел взрыв газа в политехническом колледже.

Ранее представитель экстренных служб Крыма сообщил РИА Новости, что 10 человек погибли, еще около 40 пострадали при взрыве, предположительно, газа в политехническом колледже в Керчи. В пресс-службе крымского Минздрава сообщили о 10 погибших и 50 пострадавших.

"В срочном порядке выехал в Керченский политехнический колледж для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим. В причинах взрыва разбираются компетентные органы. Все необходимые службы работают на месте происшествия", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.