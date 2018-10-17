Источник рассказал подробности о взрыве в керченском техникуме

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Взрыв в политехническом колледже в Керчи произошел в столовой, причина пока неизвестна, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее представитель экстренных служб Крыма сообщил РИА Новости, что 10 человек погибли, еще около 40 пострадали при взрыве, предположительно, газа. В пресс-службе крымского Минздрава сообщили о 10 погибших и 50 пострадавших.

"Взрыв произошел в столовой, причина пока неизвестна, их установят специалисты", — пояснил источник.