Жителя Калужской области осудили за избиение женщины с детьми

ВОРОНЕЖ, 17 окт — РИА Новости. Суд в Калужской области отправил на два года в колонию-поселение жителя поселка Бетлица, который на улице напал на проходившую мимо незнакомую женщину с детьми и избил их, сообщает в среду прокуратура региона.

В отношении 37-летнего мужчины было возбуждено дело по статьям "хулиганство", "угроза убийством" и трем эпизодам побоев. Максимальное наказание, которое предусматривают данные статьи УК РФ, — до пяти лет лишения свободы.

"Установлено, что в мае текущего года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице, беспричинно подверг избиению проходившую мимо ранее незнакомую ему женщину и ее малолетних детей. В ходе нанесения ударов осужденный использовал в качестве оружия имевшуюся при себе стеклянную бутылку, душил потерпевшую и угрожал ей убийством", — говорится в сообщении.

Вмешавшаяся в происходящее соседка женщины остановила избиение. На предварительном следствии подсудимый полностью признал вину, однако в ходе судебного заседания отказался от признательных показаний. По данным прокуратуры, он пытался объяснить свои действия не хулиганскими мотивами, а "личными неприязненными отношениями", чтобы исключить ответственность по статье о хулиганстве.

"С учетом обстоятельств совершения преступлений, наличия отягчающих обстоятельств… суд назначил подсудимому наказание в виде реального лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении", — сообщает прокуратура.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.