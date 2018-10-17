В Москве полицейские изъяли 527 тысяч контрафактных пачек сигарет

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Столичные полицейские при поддержке ФСБ и Росгвардии изъяли 527 тысяч контрафактных пачек сигарет и свыше 70 миллионов рублей, задержаны шесть подозреваемых, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Установлено, что злоумышленники в составе организованной группы незаконно реализовывали немаркированную табачную продукцию на территории Москвы. Оперативники изъяли из незаконного оборота 527 тысяч пачек табачных изделий, немаркированных акцизными и федеральными специальными марками РФ. Также изъято свыше 70 миллионов рублей, банковские карты и печати юридических лиц, используемые в противоправной деятельности, отмечается в сообщении.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из УВД по СЗАО и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, а также сотрудниками ФСБ России при поддержке бойцов Росгвардии задержали шестерых подозреваемых в незаконном хранении и сбыте немаркированной табачной продукции", — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ".

"Фигурантам – гражданам различных регионов России и ближнего зарубежья в возрасте от 32 до 52 лет – предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — говорится в сообщении.