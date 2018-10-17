ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт — РИА Новости. Смерть пациента, видео с издевательствами над которым в психоневрологической больнице №5 Магнитогорска Челябинской области опубликовано в интернете, не связана с произошедшими событиями в лечебном учреждении, у него были хронические заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.

"Пациент, который был на видео, скончался. Его смерть не связана с событиями в больнице, произошла дома, спустя примерно два месяца после его выписки и вызвана другими хроническими заболеваниями не психоневрологического профиля", — говорится в сообщении.

Как сообщал минздрав области, пожилой мужчина был выписан в июле, умер он в сентябре.

На выложенных ранее в сети кадрах видно, как медицинский сотрудник бросает в пациента больницы, пожилого мужчину, тапок и пинает его. Происходящее сопровождается смехом его коллег. В среду стало известно, что мужчину, имевшего хронические заболевания не только психоневрологического профиля, выписали из больницы в июле, в сентябре он скончался.

Минздрав региона назвал случившееся "вопиющим нарушением прав пациента" и заявил о "максимально жесткой проверке с максимально строгими мерами для участников инцидента, вплоть до администрации учреждения". По поручению прокуратуры Челябинской области проверка лечебного учреждения проводится прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска.