СК завел дело после издевательств над пациентом в челябинской больнице

Стоп-кадр опубликованного в интернете видео, на котором работники психоневрологической больницы №5 Магнитогорска издеваются над пациентом

Стоп-кадр опубликованного в интернете видео, на котором работники психоневрологической больницы №5 Магнитогорска издеваются над пациентом

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о халатности после опубликованного в интернете видео с издевательствами над пожилым пациентом психоневрологической больницы №5 города Магнитогорск Челябинской области, сообщается на сайте СК РФ.

"По данному факту… проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, а также устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. Подчеркивается, что в ходе расследования будут установлены причины и обстоятельства преступления, для их устранения будет внесено представление.

На выложенных ранее в сети кадрах видно, как медицинский сотрудник бросает в пациента больницы, пожилого мужчину, тапок и пинает его. Происходящее сопровождается смехом его коллег. В среду стало известно, что мужчину, имевшего хронические заболевания не только психоневрологического профиля, выписали из больницы в июле, в сентябре он скончался.

Минздрав региона назвал случившееся "вопиющим нарушением прав пациента" и заявил о "максимально жесткой проверке с максимально строгими мерами для участников инцидента, вплоть до администрации учреждения". По поручению прокуратуры Челябинской области проверка лечебного учреждения проводится прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска.