В Челябинске задержали школьника по подозрению в убийстве сестры

ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт — РИА Новости. Школьника в Челябинске подозревают в убийстве 21-летней сестры, молодой человек задержан, сообщило в среду следственное управление СК по региону.

"…В дневное время 16 октября в квартире одного из домов Курчатовского района Челябинска подозреваемый на почве длительных неприязненных отношений нанес множественные ножевые ранения 21-летней сестре, ставшие причиной смерти. Подозреваемый задержан", — говорится в сообщении.

Следственными органами СК по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего школьника, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уточняется в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, добавляет следствие.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, мальчик ударил ножом сестру, когда она мыла посуду. Причиной, предварительно, стало то, что родители больше любили дочь, чем его, отметил он. Известно, что у девочки и мальчика разные отцы, добавил он.