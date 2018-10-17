Москвич, подозреваемый в убийстве членов семьи, рассказал о своем поступке

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве троих родственников на северо-востоке Москвы мужчина заявил следствию, что сделал это в ссоре, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что 22-летний мужчина задержан за то, что зарезал мать, отца и бабушку. По словам Ивановой, возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.

"Задержанный пояснил, что в ходе ссоры убил родителей и бабушку", — сказала Иванова.

В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственные органы для проведения с ним следственных действий, добавила собеседница агентства.

СК в своем официальном канале на YouTube опубликовал видео с места преступления. На кадрах следователь осматривает орудия преступления — два кухонных ножа — и тело мужчины, который был убит на кухне.

22-летний москвич подозревается в убийстве родителей и бабушки.



Сегодня в квартире были обнаружены тела двух женщин и мужчины. Задержанный пояснил, что убил родных в ходе ссоры. Возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи и криминалисты

🎥 https://t.co/zzayjjVUCs — Следственный комитет (@sledcom_rf) 17 октября 2018 г.

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