Источник: в Москве задержали подозреваемого в убийстве трех членов семьи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мужчину задержали в Москве по подозрению в тройном убийстве — отца, матери и бабушки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, три тела нашли в квартире на улице Летчика Бабушкина в 8.40 утра среды.

"По предварительным данным, 22-летний мужчина зарезал своих отца, мать и бабушку. Он задержан", — сказал собеседник агентства.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что на месте преступления работают следователи, обстоятельства выясняют.

22-летний москвич подозревается в убийстве родителей и бабушки.



Сегодня в квартире были обнаружены тела двух женщин и мужчины. Задержанный пояснил, что убил родных в ходе ссоры. Возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи и криминалисты

🎥 https://t.co/zzayjjVUCs — Следственный комитет (@sledcom_rf) 17 октября 2018 г.

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