В Ярославской области проверяют сообщение об избиении заключенного в СИЗО

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку сообщения об избиении заключенного СИЗО-2 в Рыбинске Ярославской области, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель СУСК РФ по региону Кристина Гузовская.

"Проводятся проверочные мероприятия по поступившему в следственные органы обращению об избиении в СИЗО-2 Рыбинска", — сказала собеседница, не уточнив подробностей произошедшего.

По ее словам, обращение подали правозащитники.

Юрист фонда "Общественный вердикт" Эльдар Лузин рассказал РИА Новости, что это он подал обращение в следственные органы. Его подзащитный – Фурхатбек Юлдашев, в данный момент он отбывает наказание в колонии в Угличе.

"Пытки были в виде избиения, держания в одиночной камере обнаженным на протяжении нескольких дней", — рассказал юрист, отметив, что над Юлдашевым "на постоянной основе" совершалось психологическое насилие.

РИА Новости пока не располагает комментарием УФСИН по региону.

Это не первый случай, когда правозащитники жалуются на побои заключенных в Ярославской области. В июле "Новая газета" опубликовала видео с избиением осужденного Евгения Макарова. По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.

В конце августа "Новая газета" на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1. По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Видео, также как и запись с избиением Макарова, распространил фонд "Общественный вердикт". По данным фонда, "героями" видео стали 18 сотрудников колонии. Четырнадцати из них предъявлены обвинения, они заключены под стражу.

Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии №8 — Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко. Оба дела объединены в одно производство, и Макаров является одним из потерпевших. В судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего — Николаев. Позже адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что в деле появились еще двое потерпевших, их фамилии — Тарновский и Гукосян.