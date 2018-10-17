СК не нашел виновных в нападении бродячей собаки на школьницу в Твери

ВОРОНЕЖ, 17 окт — РИА Новости. Следствие не усмотрело халатности со стороны работников администрации Центрального района Твери, где бездомная собака напала на десятилетнюю девочку в парке Дворца детей и молодежи, сообщил в среду РИА Новости представитель регионального управления СК РФ.

По данным следствия, 12 сентября в парке Дворца детей и молодежи Твери на 10-летнюю девочку напала бездомная собака, которая разорвала ее одежду. Оказавшаяся рядом женщина отогнала животное, а СК начал по факту случившегося доследственную проверку. В частности, изучались действия должностных лиц администрации района, на которых возложена обязанность по содержанию территорий населенных пунктов и обеспечению безопасности граждан.

"Отказано в возбуждении уголовного дела за отсутствием признаков преступления со стороны работников администрации Центрального района Твери. То есть, признаков халатности в их действиях не установлено", — сказал собеседник агентства.

По его словам, следствие выяснило, что должностные лица районной администрации подавали заказ на заключение контракта по организации отлова безнадзорных животных на этом участке, однако заявки на участие в нем никто не подал.

В Твери произошли еще два случая нападения собак на людей. Так, 30 августа, в поселке Химинститута, в районе заброшенной школы, стая собак напала на женщину с ребенком. Мать закрыла собой четырехлетнюю дочь, и одна из собак укусила ее за ногу. А 26 сентября двух учеников школы №46 за руки покусала собака, которая забежала в здание учебного заведения. Пострадавшим детям была оказана первая помощь, одного из мальчиков отвезли в медицинское учреждение для дополнительной обработки раны.