В Югре пьяный водитель сбил женщину с ребенком

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 окт — РИА Новости. Пьяный водитель сбил женщину с ребенком в Ханты-Мансийске, мужчина задержан, пешеходы госпитализированы, сообщает в среду управление МВД по Югре.

Ведомство уточняет, что ДТП произошло вечером во вторник на улице Патриса Лумумбы. Мужчина за рулем отечественного автомобиля превысил скорость, машина ушла в занос и вылетела на обочину, сбив женщину и ее 5-летнего сына.

"Пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Полицейскими установлено, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина был лишен водительских прав за аналогичное правонарушение", — рассказали в УМВД.

По данным полиции, сейчас он находится в камере для административно задержанных до решения суда.

На дорогах Ханты-Мансийска и местами по автономному округу в начале недели установилась гололедица, о чем ранее предупреждали автолюбителей в региональном управлении ГИБДД. Ведомство также рекомендовало водителям позаботиться о смене летней резины на зимнюю.