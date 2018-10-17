В Якутии завели дело после трагедии на реке Алдан

ЯКУТСК, 17 окт – РИА Новости. Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 16 октября в вечернее время в Томпонском районе Якутии одним из местных жителей оказывались услуги по перевозке восьми пассажиров по реке Алдан на маломерном судне "Вельбот-45М". На значительном удалении от берега лодка опрокинулась, все находившиеся на ее борту упали в воду. В результате данного происшествия три пассажира погибли. Поиски еще одного пассажира продолжаются.

"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, оказанные судоводителем услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров.

Расследование уголовного дела продолжается. Ранее сообщалось, что следком Якутии проверяет обстоятельства гибели людей при опрокидывании моторной лодки на реке Алдан в Якутии.