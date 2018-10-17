В Красноярском крае три человека погибли при пожаре в частном доме

КРАСНОЯРСК, 17 окт — РИА Новости. Три человека, в том числе два ребенка погибли, четверо пострадали при пожаре в деревне Соколовка Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

"В Нижнеингашском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре троих человек… По предварительной версии следствия, 16 октября 2018 года ночью в деревне Соколовка произошел пожар в частном доме, где проживали 31-летняя женщина, ее 2-летняя дочь, и 10-летняя девочка их знакомых", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, еще четверо человек пострадали и находятся в больнице. При осмотре дома, следователи установили, что очаг возгорания расположен на веранде над входной дверью рядом с распределительной коробкой. Предварительная причина пожара — короткое замыкание. В настоящее время устанавливается причина пожара, назначена пожарно-техническая экспертиза. Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).