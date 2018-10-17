В Хабаровском крае более 370 домов остаются без света из-за снегопада

ХАБАРОВСК, 17 окт — РИА Новости. Более 370 жилых домов в двух поселках Хабаровского края остаются без электричества после нарушения электроснабжения из-за налипания снега на провода, сообщает региональный главк МЧС.

Накануне из-за налипания мокрого снега на провода было нарушено электроснабжение 10 поселков в трех районах края. На утро среды половине из них электричество вернули, без света оставались более 880 жилых домов и 11 социально-значимых объектов в пяти поселках Солнечного района.

"По состоянию на 14.00 (7.00 мск) 17 октября 2018 года, бригадами электросетей подключены к электроснабжению три населенных пункта: Кондон, Эворон и Хальгасо. На данный момент без электроэнергии остаются два населенных пункта Харпичан и Эворон. Всего остаются отключенными 372 жилых дома и шесть социально-значимых объектов (СЗО). Все СЗО подключены к резервным источникам питания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бригады электросетей продолжают аварийно-восстановительные работы.