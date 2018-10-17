В Самаре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Установка по переработке нефти загорелась на площади порядка 100 квадратных метров на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В 01.32 произошел пожар в цеху установки по переработке нефти АО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в 02.19 пожар удалось ликвидировать на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, технологический процесс предприятия не нарушен.

Борьбу с огнем вели в общей сложности 55 человек и 18 единиц техники. Обстоятельства ЧП выясняются.