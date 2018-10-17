Медики сообщили о состоянии двух мужчин, выживших в аварии с BMW в Барнауле

БАРНАУЛ, 17 окт — РИА Новости. Состояние двух мужчин, пострадавших в аварии с участием пьяного водителя BMW в Барнауле, врачи оценивают как тяжелое, но отрицательной динамики нет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минздрава региона.

Авария произошла поздно вечером в понедельник на проспекте Ленина в районе дома номер 32 около 23.00 (20.00 мск). По предварительным данным, водитель BMW, находясь в нетрезвом состоянии, двигаясь по проспекту Ленина в направлении Речного вокзала, пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в Renault Scenic. В BMW находился один пассажир, в другой машине — четыре пассажира. В результате аварии на месте погибла пятилетняя девочка, 34-летняя женщина и ее трехлетняя дочь скончались от полученных травм уже в больнице скорой помощи, еще двое мужчин доставлены с травмами различной степени тяжести.

"Двое мужчин находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние как тяжелое, но отрицательной динамики со вчерашнего дня не наблюдается", — сказал собеседник агентства.

В отношении водителя BMW избрана мера пресечения — задержание. Возбуждено уголовное дело, назначена серия экспертиз. В результате расследования будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Водитель BMW не пострадал, от медэкспертизы отказался.

Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Алтайскому краю, суд еще не вынес меру пресечения в отношении виновника аварии.

Между тем, жители Барнаула уже начали сбор подписей под петицией за максимальное наказание для водителя BMW. В настоящий момент ее подписали уже 2,5 тысячи человек. Петицию создали неравнодушные барнаульцы, которые выяснили, что за рулем дорогого внедорожника якобы находился бизнесмен Александр Руденко – совладелец одной из региональных энергетических компаний.