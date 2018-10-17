Медики сообщили о состоянии двух мужчин, выживших в аварии с BMW в Барнауле

БАРНАУЛ, 17 окт — РИА Новости. Состояние двух мужчин, пострадавших в аварии с участием пьяного водителя BMW в Барнауле, врачи оценивают как тяжелое, но отрицательной динамики нет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минздрава региона.
"Двое мужчин находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние как тяжелое, но отрицательной динамики со вчерашнего дня не наблюдается", — сказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Алтайскому краю, суд еще не вынес меру пресечения в отношении виновника аварии.
Между тем, жители Барнаула уже начали сбор подписей под петицией за максимальное наказание для водителя BMW. В настоящий момент ее подписали уже 2,5 тысячи человек. Петицию создали неравнодушные барнаульцы, которые выяснили, что за рулем дорогого внедорожника якобы находился бизнесмен Александр Руденко – совладелец одной из региональных энергетических компаний.