ВЛАДИВОСТОК, 17 окт — РИА Новости. Компания-владелец грузовика, который стал причиной обрушения виадука на объездной трассе во Владивостоке, восстановит переход за свой счет, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Во вторник утром мэрия сообщила, что грузовик задел конструкцию надземного пешеходного перехода на объездной трассе. В результате виадук упал на проезжую часть и полностью блокировал движение в обоих направлениях. По данным МЧС, у самосвала произошло самопроизвольное поднятие кузова, в результате чего он снес пешеходный виадук. Никто не пострадал, полиция начала проверку. В 09.45 мск движение на трассе открыли. Власти края сообщали, что ущерб будет компенсировать виновник происшествия. В отношении водителя составлен административный протокол по статье "Повреждение дорожных сооружений, которое создает угрозу безопасности дорожного движения".

"Сейчас составляется акт повреждения городского имущества, будут считать ущерб. Процедура эта не очень быстрая. Компания, которой принадлежит транспорт, признает вину, она и вчера активно участвовала в процессе демонтажа конструкции. И эта компания будет восстанавливать переход за свой счет — все работы полностью за их средства. Работа начнется после подсчета ущерба и всех необходимых процедур", — сказал собеседник.

По его словам, компания ночью вывезла части распиленной конструкции виадука с места обрушения. Ночью ремонтные бригады будут ремонтировать леера на трассе, поврежденные при падении конструкции.