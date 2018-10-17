ВЛАДИВОСТОК, 17 окт — РИА Новости. Компания-владелец грузовика, который стал причиной обрушения виадука на объездной трассе во Владивостоке, восстановит переход за свой счет, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
"Сейчас составляется акт повреждения городского имущества, будут считать ущерб. Процедура эта не очень быстрая. Компания, которой принадлежит транспорт, признает вину, она и вчера активно участвовала в процессе демонтажа конструкции. И эта компания будет восстанавливать переход за свой счет — все работы полностью за их средства. Работа начнется после подсчета ущерба и всех необходимых процедур", — сказал собеседник.
По его словам, компания ночью вывезла части распиленной конструкции виадука с места обрушения. Ночью ремонтные бригады будут ремонтировать леера на трассе, поврежденные при падении конструкции.