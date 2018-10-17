Житель Забайкалья осужден за финансирование ИГ*

КРАСНОЯРСК, 17 окт — РИА Новости. Житель Забайкальского края приговорен к трем с половиной годам за финансирование терроризма, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Дальневосточный окружной военный суд в Чите признал Ахмедова виновным в финансировании терроризма и приговорил его к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В ходе судебного заседания Ахмедов полностью признал свою вину. Приговор вступил в законную силу", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Шараф Ахмедов в июне 2016 года перевел деньги на электронный кошелек, который использовался для сбора средств на обеспечение деятельности "Исламского государства"*. Следственным отделением УФСБ России по Забайкальскому краю было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

В пресс-службе напомнили, что это уже второй случай привлечения жителей Забайкалья к уголовной ответственности за финансирование терроризма. Летом 2018 года к 4,5 годам колонии строгого режима приговорен уроженец одной из республик бывшего СССР.

*Террористическая организация, запрещенная в России