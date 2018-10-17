Суд в Москве начнет процесс по делу Кирилла Серебренникова

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду начнет процесс по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях в "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

"Суд проведет предварительное заседание по делу", — сказала Котомина. Она напомнила, что данная стадия процесса проходит в закрытом режиме. На заседании будут решены процессуальные вопросы предстоящего судебного разбирательства — о продлении меры пресечения, истребовании доказательств и многие другие. Участники процесса на предварительном слушании имеют возможность попросить о его возврате в прокуратуру.

По итогу слушания судья назначит дату начала рассмотрения дела по существу и определит, будут ли слушания проходить в открытом или закрытом заседании.

Как полагает следствие, Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годы АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, виновными себя не считают. Сам Серебренников в начале расследования был помещен под домашний арест, с тех пор мера пресечения неоднократно продлялась, последний раз — на прошлой неделе.