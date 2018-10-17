Верховный суд проверит приговор бывшему генералу СК Никандрову

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Верховный суд РФ в среду проверит законность приговора бывшему первому заместителю начальника ГСУ СК Москвы Денису Никандрову, осужденному к 5,5 годам заключения, сообщили РИА Новости в суде.

Заседание назначено на 10.00.

Никандров заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось Мосгорсудом без исследования доказательств и с полным признанием вины. Поскольку материалы имеют гриф секретности, заседание по существу проходило в закрытом от слушателей и СМИ режиме. В открытой части была оглашена лишь вводная и резолютивная часть приговора.

Коллеги уже бывшего генерала на правах анонимности заявили РИА Новости, что Никандров пошел на сделку со следствием и дал показания на своего бывшего руководителя Александра Дрыманова только потому, что тот "последовательно на протяжении первоначального следствия пытался всю вину переложить на Никандрова".

В рамках сделки Никандров рассказал следствию о получении Дрымановым двух взяток — одну Никандров ему передал за собственное покровительство по службе, вторую они, судя по показаниям, получили вместе за облегчение судьбы Андрея Кочуйкова (настоящее имя Итальянца).